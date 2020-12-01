Moderna подала заявку на экстренное использование вакцины от коронавируса
Американская компания Moderna подала заявку в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США, чтобы получить разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса, говорится в сообщении компании в Twitter.
«Данные Moderna для запроса разрешения на экстренное использование mRNA-1273 были представлены в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США», — говорится в сообщении.
FDA рассмотрит заявку 17 декабря, говорится на сайте регулятора.
Компания сообщала, что эффективной ее вакцины от коронавируса составляет 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%. По данным компании, в ходе третьей фазы испытаний 196 добровольцев из 30 тыс. заболели COVID-19, из них 185 участников получили плацебо, 11 — вакцину. Все 30 случаев тяжелого течения коронавируса были зарегистрированы у пациентов, которые получили плацебо.
В середине ноября AstraZeneca сообщила, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.
Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech ранее заявили, что окончательный анализ данных показал, что эффективность созданной ими вакцины составляет 95%.
Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.