Moderna подала заявку на экстренное использование вакцины от коронавируса

Компания сообщала, что эффективной ее вакцины от коронавируса составляет 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%. По данным компании, в ходе третьей фазы испытаний 196 добровольцев из 30 тыс. заболели COVID-19, из них 185 участников получили плацебо, 11 — вакцину. Все 30 случаев тяжелого течения коронавируса были зарегистрированы у пациентов, которые получили плацебо.