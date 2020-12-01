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Moderna подала заявку на экстренное использование вакцины от коронавируса

Ведомости

Американская компания Moderna подала заявку в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США, чтобы получить разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса, говорится в сообщении компании в Twitter.

«Данные Moderna для запроса разрешения на экстренное использование mRNA-1273 были представлены в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США», — говорится в сообщении.

FDA рассмотрит заявку 17 декабря, говорится на сайте регулятора.

Компания сообщала, что эффективной ее вакцины от коронавируса составляет 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%. По данным компании, в ходе третьей фазы испытаний 196 добровольцев из 30 тыс. заболели COVID-19, из них 185 участников получили плацебо, 11 — вакцину. Все 30 случаев тяжелого течения коронавируса были зарегистрированы у пациентов, которые получили плацебо.

В середине ноября AstraZeneca сообщила, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech ранее заявили, что окончательный анализ данных показал, что эффективность созданной ими вакцины составляет 95%. 

Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.

Ранее по теме: Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса в 94,1%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных