Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса в 94,1%

В компании рассказали, что третья фаза клинических испытаний проходила с участием 30 000 добровольцев. Среди всех добровольцев было выявлено 196 случаев заражения коронавирусом, из них 185 случаев у участников, которые получили плацебо, и 11 у добровольцев, которые получили вакцину. Также у 30 добровольцев испытаний развилось тяжелое течение коронавируса. В компании подчеркнули, что все 30 заболевших участников испытаний получили плацебо вместо вакцины. Также в группе плацебо зарегистрирована одна смерть, связанная с коронавирусом.