Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса в 94,1%
Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины от коронавируса по результатам третьей фазы клинических испытаний составила 94,1%, эффективность вакцины против развития тяжелого течения коронавируса — 100%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
«Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%; эффективность вакцины против тяжелого (течения) COVID-19 составила 100%», — говорится в сообщении.
В компании рассказали, что третья фаза клинических испытаний проходила с участием 30 000 добровольцев. Среди всех добровольцев было выявлено 196 случаев заражения коронавирусом, из них 185 случаев у участников, которые получили плацебо, и 11 у добровольцев, которые получили вакцину. Также у 30 добровольцев испытаний развилось тяжелое течение коронавируса. В компании подчеркнули, что все 30 заболевших участников испытаний получили плацебо вместо вакцины. Также в группе плацебо зарегистрирована одна смерть, связанная с коронавирусом.
Moderna планирует сегодня подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на разрешение на экстренное использование вакцины. Также компания запросит одобрение на использование препарата у Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
Ранее AstraZeneca сообщила, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.
Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech ранее заявили, что окончательный анализ данных показал, что эффективность созданной ими вакцины составляет 95%.
Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.