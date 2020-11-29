Британские ученые назвали убедительными данные об эффективности вакцины «Спутник V»
Результаты испытаний первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса «Спутник V» убедительны, рассказали CBC британские ученые.
«Я не вижу причин сомневаться в результатах», — заявил профессор вирусологии Редингского университета Ян Джонс.
Он отметил, что первые опубликованные результаты по эффективности могли вызвать неодобрительную реакцию у медицинского сообщества из-за их поспешности.
По словам профессора фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивена Эванса, результаты испытаний российской вакцины соответствуют результатам и других вакцин, разрабатываемых в Великобритании и США. Ученые также отметили, что аденовирусные векторы, на основе которых разработана российская вакцина, неизменно показывают эффективность в проводимых испытаниях.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация граждан от коронавируса стартует в России в начале 2021 г. По словам министра, в 2021 г. будут вакцинированы от COVID-19 несколько десятков миллионов граждан.