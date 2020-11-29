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Британские ученые назвали убедительными данные об эффективности вакцины «Спутник V»

Ведомости

Результаты испытаний первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса «Спутник V» убедительны, рассказали CBC британские ученые.

«Я не вижу причин сомневаться в результатах», — заявил профессор вирусологии Редингского университета Ян Джонс.

Он отметил, что первые опубликованные результаты по эффективности могли вызвать неодобрительную реакцию у медицинского сообщества из-за их поспешности.

По словам профессора фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивена Эванса, результаты испытаний российской вакцины соответствуют результатам и других вакцин, разрабатываемых в Великобритании и США. Ученые также отметили, что аденовирусные векторы, на основе которых разработана российская вакцина, неизменно показывают эффективность в проводимых испытаниях.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация граждан от коронавируса стартует в России в начале 2021 г. По словам министра, в 2021 г. будут вакцинированы от COVID-19 несколько десятков миллионов граждан.

Ранее по теме: РФПИ провел переговоры с Францией по производству вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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