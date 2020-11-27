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РФПИ провел переговоры с Францией по производству вакцины от коронавируса

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел переговоры с делегацией Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса, говорится в официальном аккаунте российской вакцины в Twitter. 

«Сотрудничество в области производства вакцин и массовой вакцинации является предметом переговоров между РФПИ и французским научным комитетом по вакцинам от коронавируса. Россия и Европа должны работать вместе против COVID19», — говорится в сообщении.

Третья фаза клинических исследований вакцины проводится в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, вторая и третья фаза – в Индии. Препарат для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ, в том числе в Индии, Бразилии, Китае и Южной Корее. Заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины поступили от более чем 50 стран.

Ранее генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» могут начать производить в Германии. Несмотря на то что рынок Евросоюза будет сложным по политическим причинам, РФПИ продолжит работать с ним по вопросу производства вакцины, отметил он.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.

Ранее по теме: «Вектор» разрабатывает вакцину сразу от коронавируса и кори
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных