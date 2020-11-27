РФПИ провел переговоры с Францией по производству вакцины от коронавируса

Третья фаза клинических исследований вакцины проводится в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, вторая и третья фаза – в Индии. Препарат для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ, в том числе в Индии, Бразилии, Китае и Южной Корее. Заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины поступили от более чем 50 стран.