«Вектор» разрабатывает вакцину сразу от коронавируса и кори

В «Векторе» рассказали, что исследования препарата продолжаются на лабораторных животных, чтобы выбрать конкретный штамм для компоновки профилактического препарата. Клинические испытания вакцины на людях могут начаться после того, как безопасность и эффективность вакцины будет доказана на животных. Точные сроки начала испытаний в центре не назвали.