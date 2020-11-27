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«Вектор» разрабатывает вакцину сразу от коронавируса и кори

Ведомости

Научный центр «Вектор» создает вакцину от коронавируса на основе рекомбинантного вируса кори, которая будет защищать сразу от обоих вирусов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на научный центр. 

«Ключевой особенностью разрабатываемой бивалентной вакцины является направленность на формирование защиты как против кори, так и против COVID-19», — сообщили в «Векторе». 

Собеседник издания отметил, что препарат разрабатывается на основе сильно ослабленного штамма вируса кори «Ленинград-16», который разрешен для применения среди детей. Этот штамм больше 40 лет используется как основа вакцины от кори, отметил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. 

В «Векторе» рассказали, что исследования препарата продолжаются на лабораторных животных, чтобы выбрать конкретный штамм для компоновки профилактического препарата. Клинические испытания вакцины на людях могут начаться после того, как безопасность и эффективность вакцины будет доказана на животных. Точные сроки начала испытаний в центре не назвали.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что «Вектор» начал испытания на лабораторных животных вакцины от коронавируса и гриппа. 

13 октября центр «Вектор» зарегистрировал вторую в России вакцину от коронавируса. В ноябре начинаются пострегистрационные испытания препарата на людях от 18 до 60 лет и на людях старше 60 лет. 

Ранее по теме: В России начались испытания вакцины от гриппа и коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных