В России начались испытания вакцины от гриппа и коронавируса
Научный центр «Вектор» начал испытывать на лабораторных животных вакцину от гриппа и коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора разрабатывает вакцину на основе рекомбинантного вируса гриппа А, которая стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и нового коронавируса. Кандидатная вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных», — говорится в сообщении.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.