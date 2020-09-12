AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, сообщается на сайте компании.
«Клинические испытания вакцины от коронавируса возобновились в Великобритании после того, как управление по регулированию здравоохранения и лекарственных средств (MHRA) подтвердило их безопасность», ‒ говорится в сообщении.
В компании пояснили, что все международные испытания вакцины были приостановлены, чтобы дать возможность независимым комитетам и государственным органам провести анализ безопасности испытаний. Власти Великобритании после проведения расследования рекомендовали продолжить испытания, добавили в компании.
9 сентября агентство Bloomberg сообщало, что испытания вакцины были приостановлены из-за заболевания одного из добровольцев. Человек, принимавший участие в клинических испытаниях в Великобритании, заболел поперечным миелитом ‒ воспалением спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. В AstraZeneca допустили, что заболевание могло быть вызвано вакциной.
Из-за приостановки испытаний акции AstraZeneca подешевели на 8% на Нью-Йоркской фондовой бирже. Позже котировки скорректировались, и падение составило 2,1%.
Возобновление испытаний прокомментировал также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, чьи слова передала «Ведомостям» пресс-служба РФПИ.
«Мы рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперед. Вместе с тем ситуация с их приостановкой четко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК», ‒ рассказал он.
Дмитриев обратил внимание на то, что хорошо изученная основа аденовирусных векторов человека доказала свою эффективность и безопасность, при этом в США и Западной Европе на нее приходится лишь 15% от общего объема закупленных вакцин.
«Данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны. Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину «Спутник V», ‒ добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca. По его словам, российский препарат построен на аденовирусе человека, а англо-шведская вакцина ‒ на аденовирусе обезьяны.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза должна начаться на следующей неделе. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.