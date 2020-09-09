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Песков назвал различия российской и англо-шведской вакцин от коронавируса

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca, так как построена на аденовирусе человека, а англо-шведская вакцина – на аденовирусе обезьяны, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Все-таки та вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, – то есть наш "Спутник", – это все-таки человеческая вакцина. У AstraZeneca все-таки речь идет об обезьяньей вакцине. В любом случае нашим ученым представляется, что человеческая вакцина гораздо более надежна в этом плане. И пока тьфу-тьфу-тьфу все идет нормально», – сказал Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что приостановка клинических испытаний англо-шведской вакцины от коронавируса показала, что каждая страна должна иметь в своем пакете несколько вакцин.

21 августа Минздрав разрешил компании провести в России третью фазу клинических испытаний вакцины. Ранее портал Statnews сообщил о приостановке клинических испытаний вакцины компании AstraZeneca в Великобритании из-за подозрения на серьезный побочный эффект у одного из добровольцев.

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в центре. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. 9 сентября в Москве в рамках пострегистрационных испытаний началась вакцинация добровольцев.

Ранее по теме: Началась третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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