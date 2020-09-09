Песков назвал различия российской и англо-шведской вакцин от коронавируса

«Все-таки та вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, – то есть наш "Спутник", – это все-таки человеческая вакцина. У AstraZeneca все-таки речь идет об обезьяньей вакцине. В любом случае нашим ученым представляется, что человеческая вакцина гораздо более надежна в этом плане. И пока тьфу-тьфу-тьфу все идет нормально», – сказал Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что приостановка клинических испытаний англо-шведской вакцины от коронавируса показала, что каждая страна должна иметь в своем пакете несколько вакцин.