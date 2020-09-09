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Началась третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19

Ведомости

Вакцинация участников пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса началась в Москве 9 сентября, сообщил оперштаб города по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

«Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», – сказала Ракова.

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация людей начнется на этой неделе. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в центре им. Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

Затем Мурашко рассказал, что все регионы получили вакцину от гриппа, позднее будут дополнительные поставки. Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал 7 сентября, что на участие в испытании вакцины подали заявления 25 000 человек. Всего планируется набрать 40 000 добровольцев. Клинические исследования российской вакцины от коронавируса также пройдут в Мексике и Венесуэле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных