Началась третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19
Вакцинация участников пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса началась в Москве 9 сентября, сообщил оперштаб города по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
«Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», – сказала Ракова.
8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация людей начнется на этой неделе. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в центре им. Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.
Затем Мурашко рассказал, что все регионы получили вакцину от гриппа, позднее будут дополнительные поставки. Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал 7 сентября, что на участие в испытании вакцины подали заявления 25 000 человек. Всего планируется набрать 40 000 добровольцев. Клинические исследования российской вакцины от коронавируса также пройдут в Мексике и Венесуэле.