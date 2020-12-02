Ефремова этапировали в колонию

После прибытия в колонию Ефремова поместили на карантин. Он продлится до 15 суток. Такое правило действует для всех осужденных, уточнили в пресс-службе. В карантинном отделении с ними проводят профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные мероприятия. Затем специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного. При этом учитываются их пол, возраст, трудоспособность, состояние здоровья и специальность, а также наличие рабочих мест, рассказали в ведомстве.