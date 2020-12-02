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Ефремова этапировали в колонию

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Актера Михаила Ефремова перевели в колонию в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

«2 декабря осужденного М. О. Ефремова этапировали из СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области в одну из исправительных колоний региона», — говорится в сообщении.

После прибытия в колонию Ефремова поместили на карантин. Он продлится до 15 суток. Такое правило действует для всех осужденных, уточнили в пресс-службе. В карантинном отделении с ними проводят профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные мероприятия. Затем специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного. При этом учитываются их пол, возраст, трудоспособность, состояние здоровья и специальность, а также наличие рабочих мест, рассказали в ведомстве.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Авария произошла на Смоленской площади Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. По данным следствия, в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

22 октября, после того как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Актер заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр. Он также высказывал желание отправиться в колонию в Чувашии, где его корни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных