Ефремова этапировали в колонию
Актера Михаила Ефремова перевели в колонию в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.
«2 декабря осужденного М. О. Ефремова этапировали из СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области в одну из исправительных колоний региона», — говорится в сообщении.
После прибытия в колонию Ефремова поместили на карантин. Он продлится до 15 суток. Такое правило действует для всех осужденных, уточнили в пресс-службе. В карантинном отделении с ними проводят профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные мероприятия. Затем специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного. При этом учитываются их пол, возраст, трудоспособность, состояние здоровья и специальность, а также наличие рабочих мест, рассказали в ведомстве.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Авария произошла на Смоленской площади Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. По данным следствия, в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
22 октября, после того как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Актер заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр. Он также высказывал желание отправиться в колонию в Чувашии, где его корни.