Полиция арестовала сбившего пешеходов в Трире водителя

Посольство России в Германии сообщало, что сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет. Дипведомству известно, что наезд совершил 51-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со скоростью в 70 км/ч по пешеходной зоне.