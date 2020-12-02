Полиция арестовала сбившего пешеходов в Трире водителя
Подозреваемый в совершении наезда на людей в пешеходной зоне в немецком Трире арестован, сообщает полиция в своем Twitter.
«51-летний подозреваемый арестован», — говорится в сообщении. По уточненным данным полиции, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе ребенок.
Ранее сообщалось, что водитель, совершивший наезд на пешеходов в немецком городе Трир, был пьян. СМИ сообщали о четырех погибших и 30 пострадавших.
Посольство России в Германии сообщало, что сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет. Дипведомству известно, что наезд совершил 51-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со скоростью в 70 км/ч по пешеходной зоне.