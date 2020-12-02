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Полиция арестовала сбившего пешеходов в Трире водителя

Ведомости

Подозреваемый в совершении наезда на людей в пешеходной зоне в немецком Трире арестован, сообщает полиция в своем Twitter.

«51-летний подозреваемый арестован», — говорится в сообщении. По уточненным данным полиции, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось, что водитель, совершивший наезд на пешеходов в немецком городе Трир, был пьян. СМИ сообщали о четырех погибших и 30 пострадавших.

Посольство России в Германии сообщало, что сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет. Дипведомству известно, что наезд совершил 51-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со скоростью в 70 км/ч по пешеходной зоне.

Ранее по теме: Число погибших в результате наезда автомобиля в ФРГ возросло до четырех

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных