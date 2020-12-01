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Число погибших в результате наезда автомобиля в ФРГ возросло до четырех

Ведомости

Число погибших в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир возросло до четырех человек, сообщает немецкий портал Volksfreund со ссылкой на местное телевидение. По его данным, среди погибших есть ребенок.

«По информации телевидения, на данный момент погибло четыре человека. Полиция подтвердила, что среди погибших есть ребенок. О возрасте ребенка ничего не известно», — сообщает издание. По его словам, ранены как минимум 30 человек, в том числе среди них есть тяжело раненые.

Как сообщает посольство России в Германии в Facebook, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет. Российское посольство в Германии и генконсульство в Бонне находятся в тесном контакте с полицией. Дипведомству известно, что наезд совершил 51-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со скоростью в 70 км/ч по пешеходной зоне.

Ранее сообщалось о двух погибших и 10 раненых в результате наезда автомобиля.

Ранее по теме: Два человека погибли в немецком Трире в результате наезда автомобиля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных