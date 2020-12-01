Число погибших в результате наезда автомобиля в ФРГ возросло до четырех
Число погибших в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир возросло до четырех человек, сообщает немецкий портал Volksfreund со ссылкой на местное телевидение. По его данным, среди погибших есть ребенок.
«По информации телевидения, на данный момент погибло четыре человека. Полиция подтвердила, что среди погибших есть ребенок. О возрасте ребенка ничего не известно», — сообщает издание. По его словам, ранены как минимум 30 человек, в том числе среди них есть тяжело раненые.
Как сообщает посольство России в Германии в Facebook, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет. Российское посольство в Германии и генконсульство в Бонне находятся в тесном контакте с полицией. Дипведомству известно, что наезд совершил 51-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со скоростью в 70 км/ч по пешеходной зоне.
Ранее сообщалось о двух погибших и 10 раненых в результате наезда автомобиля.