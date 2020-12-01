Число погибших в результате наезда автомобиля в ФРГ возросло до четырех

«По информации телевидения, на данный момент погибло четыре человека. Полиция подтвердила, что среди погибших есть ребенок. О возрасте ребенка ничего не известно», — сообщает издание. По его словам, ранены как минимум 30 человек, в том числе среди них есть тяжело раненые.