Два человека погибли в немецком Трире в результате наезда автомобиля
Два человека погибли в результате наезда автомобиля на прохожих в пешеходной зоне немецкого города Трир, сообщила местная полиция на своей странице в Twitter. Водитель машины задержан.
«Мы арестовали одного человека и конфисковали один автомобиль. По предварительным данным, два человека погибли. Пожалуйста, продолжайте избегать центра города», — говорится в сообщении правоохранительных органов.
Ранее полиция Трира попросила горожан избегать место происшествия. Сообщалось о нескольких раненых. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и аварийные службы.
Телерадиокомпания SVR со ссылкой на мэра города Вольфрама Лейбе сообщила о 10 раненых. Он также подтвердил данные о двух погибших.