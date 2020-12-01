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Два человека погибли в немецком Трире в результате наезда автомобиля

Ведомости

Два человека погибли в результате наезда автомобиля на прохожих в пешеходной зоне немецкого города Трир, сообщила местная полиция на своей странице в Twitter. Водитель машины задержан.

«Мы арестовали одного человека и конфисковали один автомобиль. По предварительным данным, два человека погибли. Пожалуйста, продолжайте избегать центра города», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ранее полиция Трира попросила горожан избегать место происшествия. Сообщалось о нескольких раненых. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и аварийные службы.

Телерадиокомпания SVR со ссылкой на мэра города Вольфрама Лейбе сообщила о 10 раненых. Он также подтвердил данные о двух погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных