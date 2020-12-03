Мишустин дал неделю на разработку правил доставки вакцины «Спутник V» в регионы
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту разработать и утвердить правила доставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в регионы России, говорится на сайте правительства. Поручение должно быть выполнено до 8 декабря 2020 г.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Вакцинация может начаться на следующей неделе.
«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.