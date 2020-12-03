Мишустин дал неделю на разработку правил доставки вакцины «Спутник V» в регионы

«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.