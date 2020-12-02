Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусаПервыми вакцину получат врачи и учителя
Президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом он сказал на открытии многофункциональных медцентров Минобороны.
«Я знаю, что уже более 2 млн доз (вакцины от коронавируса «Спутник V») у нас произведено, или будет произведено в ближайшие несколько дней… Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы государства, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей.
«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
«На этой неделе я уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия для того, чтобы доложить вам о готовности масштабно начать ее (вакцинацию) на следующей неделе», — ответила заместитель председателя правительства.
Голикова добавила, что правительство рассматривает возможность включения более широкого состава населения в масштабную вакцинацию. Она отметила, что вакцинация будет проходить на добровольной основе и бесплатно.
«Давайте мы договоримся так: на следующей неделе вы не доложите мне, а начнете масштабную вакцинацию», — подчеркнул глава государства.