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Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

Первыми вакцину получат врачи и учителя
Владислав Пузырев
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом он сказал на открытии многофункциональных медцентров Минобороны.

«Я знаю, что уже более 2 млн доз (вакцины от коронавируса «Спутник V») у нас произведено, или будет произведено в ближайшие несколько дней… Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«На этой неделе я уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия для того, чтобы доложить вам о готовности масштабно начать ее (вакцинацию) на следующей неделе», — ответила заместитель председателя правительства.

Голикова добавила, что правительство рассматривает возможность включения более широкого состава населения в масштабную вакцинацию. Она отметила, что вакцинация будет проходить на добровольной основе и бесплатно.

«Давайте мы договоримся так: на следующей неделе вы не доложите мне, а начнете масштабную вакцинацию», — подчеркнул глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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