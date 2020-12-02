Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

«Я знаю, что уже более 2 млн доз (вакцины от коронавируса «Спутник V») у нас произведено, или будет произведено в ближайшие несколько дней… Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».