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Потерпевший по делу Мамаева и Кокорина потребовал от них 1 млн рублей компенсации

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Потерпевший в драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева водитель сотрудницы «Первого канала» Виталий Соловчук потребовал взыскать с них 1 млн руб. за моральный ущерб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова.

«Соловчук просит взыскать 1 миллион рублей в счёт компенсации морального вреда, беседа назначена на 14 декабря», — сказал Бушманов. Он отметил, что на имя потерпевшего еще во время следствия был открыт счет, на котором с тех пор находятся 500 000 руб., которые футболист готов выплатить потерпевшему. За поврежденный автомобиль Мамаев Соловчуку уже заплатил.

«Я расцениваю его исковые требования как злоупотребление правом», — сказал Бушманов.

Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий ‒ фигуранты дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении Соловчука, а также директора департамента автопрома Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Научно-исследовательского автомобильного института (НАМИ) Сергея Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.

Все осужденные за драку уже вышли на свободу. Мамаев перешел из клуба «Краснодар» в клуб «Ростов», а Кокорин фактически остается футболистом «Зенита», но играет за клуб «Сочи» на правах аренды.

В августе Мосгорсуд отменил приговор всем фигурантам дела. Кроме того, все они, кроме Александра Кокорина, были оправданы по делу о хулиганстве. Суд удовлетворил жалобу футболистов о том, что им незаконно вменили причинение одних и тех же повреждений потерпевшему ‒ водителю сотрудницы «Первого канала» Виталию Соловчуку, а также о том, что позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки.

Ранее по теме: Мосгорсуд пересмотрел приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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