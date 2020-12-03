Потерпевший по делу Мамаева и Кокорина потребовал от них 1 млн рублей компенсации
Потерпевший в драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева водитель сотрудницы «Первого канала» Виталий Соловчук потребовал взыскать с них 1 млн руб. за моральный ущерб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова.
«Соловчук просит взыскать 1 миллион рублей в счёт компенсации морального вреда, беседа назначена на 14 декабря», — сказал Бушманов. Он отметил, что на имя потерпевшего еще во время следствия был открыт счет, на котором с тех пор находятся 500 000 руб., которые футболист готов выплатить потерпевшему. За поврежденный автомобиль Мамаев Соловчуку уже заплатил.
«Я расцениваю его исковые требования как злоупотребление правом», — сказал Бушманов.
Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий ‒ фигуранты дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении Соловчука, а также директора департамента автопрома Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Научно-исследовательского автомобильного института (НАМИ) Сергея Гайсина. В мае 2019 г. Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев каждый.
Все осужденные за драку уже вышли на свободу. Мамаев перешел из клуба «Краснодар» в клуб «Ростов», а Кокорин фактически остается футболистом «Зенита», но играет за клуб «Сочи» на правах аренды.
В августе Мосгорсуд отменил приговор всем фигурантам дела. Кроме того, все они, кроме Александра Кокорина, были оправданы по делу о хулиганстве. Суд удовлетворил жалобу футболистов о том, что им незаконно вменили причинение одних и тех же повреждений потерпевшему ‒ водителю сотрудницы «Первого канала» Виталию Соловчуку, а также о том, что позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки.