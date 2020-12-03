Автоперевозчиков обяжут заранее сообщать об изменении платы за проезд
Правительство России рассмотрит законопроект, согласно которому автоперевозчики будут обязаны заблаговременно сообщать об изменении тарифов для пассажиров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Закрепляется обязанность заблаговременно сообщать органам власти и владельцам автовокзалов об изменении тарифов на регулярные перевозки, чтобы это не стало неприятным сюрпризом для пассажиров», — цитирует ТАСС Мишустина.
По словам премьера, поправки устранят избыточные административные барьеры для перевозчиков. В частности, согласно законопроекту, модернизируют систему ведения реестра остановочных пунктов на межрегиональных направлениях, уточнят критерии проведения конкурсов на новые маршруты и определят порядок выдачи дубликатов свидетельств.
Кроме того, документ определит сроки, в течение которых перевозчик должен выйти на измененный межрегиональный маршрут. Как пояснил премьер, все эти решения помогут обновлению автобусного парка в регионах, а также позволят повысить безопасность перевозок и сделать их более комфортными для пассажиров.