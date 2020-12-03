Автоперевозчиков обяжут заранее сообщать об изменении платы за проезд

Кроме того, документ определит сроки, в течение которых перевозчик должен выйти на измененный межрегиональный маршрут. Как пояснил премьер, все эти решения помогут обновлению автобусного парка в регионах, а также позволят повысить безопасность перевозок и сделать их более комфортными для пассажиров.