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Автоперевозчиков обяжут заранее сообщать об изменении платы за проезд

Ведомости

Правительство России рассмотрит законопроект, согласно которому автоперевозчики будут обязаны заблаговременно сообщать об изменении тарифов для пассажиров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Закрепляется обязанность заблаговременно сообщать органам власти и владельцам автовокзалов об изменении тарифов на регулярные перевозки, чтобы это не стало неприятным сюрпризом для пассажиров», — цитирует ТАСС Мишустина.

По словам премьера, поправки устранят избыточные административные барьеры для перевозчиков. В частности, согласно законопроекту, модернизируют систему ведения реестра остановочных пунктов на межрегиональных направлениях, уточнят критерии проведения конкурсов на новые маршруты и определят порядок выдачи дубликатов свидетельств.

Кроме того, документ определит сроки, в течение которых перевозчик должен выйти на измененный межрегиональный маршрут. Как пояснил премьер, все эти решения помогут обновлению автобусного парка в регионах, а также позволят повысить безопасность перевозок и сделать их более комфортными для пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных