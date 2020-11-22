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Максимальная плата за проезд по новому мосту на Ямале превышает 370 000 рублей

Мост построен для нефтяников, а у них деньги есть, считают эксперты
Ольга Адамчук
Компаниям не нравится не столько тариф за проезд по мосту, сколько его безальтернативность /Пресс служба губернатора ЯНАО / ТАСС

Открывшийся в октябре новый мост через реку Пур вблизи Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вызвал недовольство дальнобойщиков и транспортных компаний, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных перевозчиков. Причина в необычайно высокой стоимости перевозки грузов, а также в закрытии всех альтернативных способов проезда, объяснил сотрудник одной из компаний.

Протяженность моста всего 1 км. За проезд легковых автомобилей по нему плата не взимается, мост соединяет с региональной дорожной сетью жителей отдаленных районов, в которых проживает 30 000 человек, говорит человек, близкий к региональному правительству. Однако один проезд грузового автомобиля предельной массой свыше 80 т, даже если он не везет груз, обойдется более чем в 185 000 руб., следует из тарифов, опубликованных на официальном сайте моста. За обратный путь по мосту придется заплатить столько же.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных