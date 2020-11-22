Максимальная плата за проезд по новому мосту на Ямале превышает 370 000 рублей

Протяженность моста всего 1 км. За проезд легковых автомобилей по нему плата не взимается, мост соединяет с региональной дорожной сетью жителей отдаленных районов, в которых проживает 30 000 человек, говорит человек, близкий к региональному правительству. Однако один проезд грузового автомобиля предельной массой свыше 80 т, даже если он не везет груз, обойдется более чем в 185 000 руб., следует из тарифов, опубликованных на официальном сайте моста. За обратный путь по мосту придется заплатить столько же.