Максимальная плата за проезд по новому мосту на Ямале превышает 370 000 рублей

Максимальная плата за проезд по новому мосту на Ямале превышает 370 000 рублейМост построен для нефтяников, а у них деньги есть, считают эксперты
Открывшийся в октябре новый мост через реку Пур вблизи Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вызвал недовольство дальнобойщиков и транспортных компаний, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных перевозчиков. Причина в необычайно высокой стоимости перевозки грузов, а также в закрытии всех альтернативных способов проезда, объяснил сотрудник одной из компаний.
Протяженность моста всего 1 км. За проезд легковых автомобилей по нему плата не взимается, мост соединяет с региональной дорожной сетью жителей отдаленных районов, в которых проживает 30 000 человек, говорит человек, близкий к региональному правительству. Однако один проезд грузового автомобиля предельной массой свыше 80 т, даже если он не везет груз, обойдется более чем в 185 000 руб., следует из тарифов, опубликованных на официальном сайте моста. За обратный путь по мосту придется заплатить столько же.