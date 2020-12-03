Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Минюст предложил ввести статус иноагента для коммерческих организаций

Ведомости

Минюст России предложил применять статус «иностранный агент» не только к некоммерческим организациям (НКО), но и к коммерческим, в частности, к обществам с ограниченной ответственностью. С таким предложением выступил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Мы сейчас говорим только о некоммерческих организациях. В законе FARA (закон США об иностранных агентах) — любая организация, в том числе и коммерческая. А что, если ООО получает деньги, занимается политикой — это не иноагент, что ли? У нас в законе этого нет», — цитирует «Интерфакс» замминистра.

По его словам, закон рассматривает получение иностранного финансирования как главный критерий иностранного агента. По мнению замминистра, речь должна идти не только о прямом финансировании, но и о материальных благах, услугах и консультациях.

«Поэтому, мне кажется, ограничивать субъектом не нужно, ограничивать финансами — не нужно. Это любая деятельность, любое финансирование, любые блага. Но это, я думаю, вопрос будущего», — заключил Свириденко.

21 ноября 2019 г. Госдума приняла закон, позволяющий признавать иноагентом практически любое физическое лицо, которое получает средства из-за границы и при этом ретранслирует информацию зарубежных СМИ, признанных иностранными агентами. В законе говорится о материалах, которые как созданы, так и распространены такими организациями (реестр иноагентов ведет Минюст, включая в него юрлица по согласованию с МИДом).

Ранее по теме: Кто может быть признан иностранным агентом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных