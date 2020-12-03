Минюст предложил ввести статус иноагента для коммерческих организаций

«Мы сейчас говорим только о некоммерческих организациях. В законе FARA (закон США об иностранных агентах) — любая организация, в том числе и коммерческая. А что, если ООО получает деньги, занимается политикой — это не иноагент, что ли? У нас в законе этого нет», — цитирует «Интерфакс» замминистра.