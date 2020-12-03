Минюст предложил ввести статус иноагента для коммерческих организаций
Минюст России предложил применять статус «иностранный агент» не только к некоммерческим организациям (НКО), но и к коммерческим, в частности, к обществам с ограниченной ответственностью. С таким предложением выступил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
«Мы сейчас говорим только о некоммерческих организациях. В законе FARA (закон США об иностранных агентах) — любая организация, в том числе и коммерческая. А что, если ООО получает деньги, занимается политикой — это не иноагент, что ли? У нас в законе этого нет», — цитирует «Интерфакс» замминистра.
По его словам, закон рассматривает получение иностранного финансирования как главный критерий иностранного агента. По мнению замминистра, речь должна идти не только о прямом финансировании, но и о материальных благах, услугах и консультациях.
«Поэтому, мне кажется, ограничивать субъектом не нужно, ограничивать финансами — не нужно. Это любая деятельность, любое финансирование, любые блага. Но это, я думаю, вопрос будущего», — заключил Свириденко.
21 ноября 2019 г. Госдума приняла закон, позволяющий признавать иноагентом практически любое физическое лицо, которое получает средства из-за границы и при этом ретранслирует информацию зарубежных СМИ, признанных иностранными агентами. В законе говорится о материалах, которые как созданы, так и распространены такими организациями (реестр иноагентов ведет Минюст, включая в него юрлица по согласованию с МИДом).