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Медведев призвал бороться с оказывающими негативное влияние зарубежными НПО

Ведомости

Иностранные неправительственные некоммерческие организации (НПО) пытаются влиять на внутриполитическую ситуацию в России, таким структурам необходимо оказать дополнительное противодействие, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Иностранные неправительственные организации пытаются под разными предлогами обострять внутриполитическую ситуацию в отдельных регионах [России], в том числе с использованием связанных с ними российских некоммерческих организаций, для этого привлекают близкие к ним интернет-СМИ», — сказал Медведев на совещании с участием членов правительства РФ, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.

По его словам, такие НКО используют «различные надуманные поводы для переосмысления событий отечественной истории» и проводят информационные кампания с целью дискредитации руководства российских территориальных образований. 

«Надо принять дополнительные меры по противодействию таким некоммерческим организациям», — добавил он.

21 ноября 2019 г. Госдума приняла закон, позволяющий признавать иноагентом практически любое физическое лицо, которое получает средства из-за границы и при этом ретранслирует информацию зарубежных СМИ, признанных иностранными агентами. В законе говорится о материалах, которые как созданы, так и распространены такими организациями (реестр иноагентов ведет Минюст, включая в него юрлица по согласованию с МИДом).

Ранее по теме: Минюст предложил ввести статус иноагента для коммерческих организаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных