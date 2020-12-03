Медведев призвал бороться с оказывающими негативное влияние зарубежными НПО
Иностранные неправительственные некоммерческие организации (НПО) пытаются влиять на внутриполитическую ситуацию в России, таким структурам необходимо оказать дополнительное противодействие, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
«Иностранные неправительственные организации пытаются под разными предлогами обострять внутриполитическую ситуацию в отдельных регионах [России], в том числе с использованием связанных с ними российских некоммерческих организаций, для этого привлекают близкие к ним интернет-СМИ», — сказал Медведев на совещании с участием членов правительства РФ, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.
По его словам, такие НКО используют «различные надуманные поводы для переосмысления событий отечественной истории» и проводят информационные кампания с целью дискредитации руководства российских территориальных образований.
«Надо принять дополнительные меры по противодействию таким некоммерческим организациям», — добавил он.
21 ноября 2019 г. Госдума приняла закон, позволяющий признавать иноагентом практически любое физическое лицо, которое получает средства из-за границы и при этом ретранслирует информацию зарубежных СМИ, признанных иностранными агентами. В законе говорится о материалах, которые как созданы, так и распространены такими организациями (реестр иноагентов ведет Минюст, включая в него юрлица по согласованию с МИДом).