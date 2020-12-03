Медведев призвал бороться с оказывающими негативное влияние зарубежными НПО

«Иностранные неправительственные организации пытаются под разными предлогами обострять внутриполитическую ситуацию в отдельных регионах [России], в том числе с использованием связанных с ними российских некоммерческих организаций, для этого привлекают близкие к ним интернет-СМИ», — сказал Медведев на совещании с участием членов правительства РФ, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.