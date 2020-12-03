ВОЗ может создать электронные удостоверения о вакцинации от коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире с начала пандемии зафиксировано свыше 64 млн случаев заболевания коронавирусом, почти 1,5 млн человек умерли. Странами-лидерами по количеству выявленных случаев являются США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертое место.