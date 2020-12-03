ВОЗ может создать электронные удостоверения о вакцинации от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает возможным введение электронных свидетельств о вакцинации от коронавируса для заграничных поездок, сообщил эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Сиддхартха Санкар Датта, слова которого передает ТАСС.
«Мы тщательно исследуем возможность использования технологий для реагирования на пандемию COVID-19. Это касается и сотрудничества со странами-членами [ВОЗ] в области внедрения электронных свидетельств о вакцинации», — сказал Датта.
2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире с начала пандемии зафиксировано свыше 64 млн случаев заболевания коронавирусом, почти 1,5 млн человек умерли. Странами-лидерами по количеству выявленных случаев являются США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертое место.