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ВОЗ может создать электронные удостоверения о вакцинации от коронавируса

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает возможным введение электронных свидетельств о вакцинации от коронавируса для заграничных поездок, сообщил эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Сиддхартха Санкар Датта, слова которого передает ТАСС.

«Мы тщательно исследуем возможность использования технологий для реагирования на пандемию COVID-19. Это касается и сотрудничества со странами-членами [ВОЗ] в области внедрения электронных свидетельств о вакцинации», — сказал Датта.

2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире с начала пандемии зафиксировано свыше 64 млн случаев заболевания коронавирусом, почти 1,5 млн человек умерли. Странами-лидерами по количеству выявленных случаев являются США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертое место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных