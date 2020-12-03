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Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса с 4 декабря

Ведомости

Москвичи, работающие в сфере образования, здравоохранения и в городских соцслужбах могут с 4 декабря записаться на прививку от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Прививочные пункты заработают в столице с 5 декабря. Первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники

«По согласованию с Правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г.» — написал он.

Собянин добавил, что в ближайшие недели, после того, как Москва получит большие партии вакцины, перечень лиц, которые смогут сделать прививку от коронавируса, будет расширен.

Вчера президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной.

Сегодня, по данным оперштаба, в России выявили максимальное число граждан с коронавирусом — 28 145. Среди регионов в Москве зараженных больше всего — 7750. Общее число заболевших COVID-19 в стране за время пандемии составляет 2 375 546. Из них 625 189 проживают в столице.

Ранее по теме: Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных