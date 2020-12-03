Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса с 4 декабря
Москвичи, работающие в сфере образования, здравоохранения и в городских соцслужбах могут с 4 декабря записаться на прививку от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Прививочные пункты заработают в столице с 5 декабря. Первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники
«По согласованию с Правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г.» — написал он.
Собянин добавил, что в ближайшие недели, после того, как Москва получит большие партии вакцины, перечень лиц, которые смогут сделать прививку от коронавируса, будет расширен.
Вчера президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной.
Сегодня, по данным оперштаба, в России выявили максимальное число граждан с коронавирусом — 28 145. Среди регионов в Москве зараженных больше всего — 7750. Общее число заболевших COVID-19 в стране за время пандемии составляет 2 375 546. Из них 625 189 проживают в столице.