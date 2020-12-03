Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса с 4 декабря

Сегодня, по данным оперштаба, в России выявили максимальное число граждан с коронавирусом — 28 145. Среди регионов в Москве зараженных больше всего — 7750. Общее число заболевших COVID-19 в стране за время пандемии составляет 2 375 546. Из них 625 189 проживают в столице.