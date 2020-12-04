Иммунолог назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи

Врач отметил, что человек, заразившийся коронавирусом, до появления первых симптомов продолжает общаться с близкими как обычно. В большинстве случаев это проходит без последствий для них, даже если они заражаются коронавирусом. Иммунолог пояснил, что заразиться коронавирусом не обязательно значит заболеть: соотношение заболевших и заразившихся вирусом составляет примерно 1 к 20 или 1 к 50.