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Иммунолог назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи

Ведомости

Пациент с коронавирусом, который лечится на дому и живет с семьей, должен изолироваться в отдельной комнате, питаться отдельно от остальных, пользоваться отдельной посудой, мыть руки и носить маску, сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока. 

«Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — рассказал Болибок. 

Врач отметил, что человек, заразившийся коронавирусом, до появления первых симптомов продолжает общаться с близкими как обычно. В большинстве случаев это проходит без последствий для них, даже если они заражаются коронавирусом. Иммунолог пояснил, что заразиться коронавирусом не обязательно значит заболеть: соотношение заболевших и заразившихся вирусом составляет примерно 1 к 20 или 1 к 50. 

Болибок добавил, что человек, как правило, заболевает, если есть факторы, ослабляющие иммунитет, например, человек замерз на остановке, перенервничал, перебрал алкоголя или отравился. 

Ранее ученые из Китая и США сообщили, что контакты внутри семьи несут наибольший риск заражения коронавирусом во время локдауна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных