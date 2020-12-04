Иммунолог назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи
Пациент с коронавирусом, который лечится на дому и живет с семьей, должен изолироваться в отдельной комнате, питаться отдельно от остальных, пользоваться отдельной посудой, мыть руки и носить маску, сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
«Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — рассказал Болибок.
Врач отметил, что человек, заразившийся коронавирусом, до появления первых симптомов продолжает общаться с близкими как обычно. В большинстве случаев это проходит без последствий для них, даже если они заражаются коронавирусом. Иммунолог пояснил, что заразиться коронавирусом не обязательно значит заболеть: соотношение заболевших и заразившихся вирусом составляет примерно 1 к 20 или 1 к 50.
Болибок добавил, что человек, как правило, заболевает, если есть факторы, ослабляющие иммунитет, например, человек замерз на остановке, перенервничал, перебрал алкоголя или отравился.
Ранее ученые из Китая и США сообщили, что контакты внутри семьи несут наибольший риск заражения коронавирусом во время локдауна.