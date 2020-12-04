В Москве назвали число заболевших во время испытаний вакцины от коронавируса
273 участника пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом, сообщил оперштаб со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
«На сегодняшний день мы зафиксировали всего 273 заболевших – это 1,5% от привитых, учитывая, что часть людей получали плацебо. Эти цифры уже сами за себя говорят», — рассказала Ракова. По ее словам, более 20 тыс. добровольцев уже получили оба компонента вакцины в рамках испытаний.
«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.