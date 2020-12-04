В Москве назвали число заболевших во время испытаний вакцины от коронавируса

«На сегодняшний день мы зафиксировали всего 273 заболевших – это 1,5% от привитых, учитывая, что часть людей получали плацебо. Эти цифры уже сами за себя говорят», — рассказала Ракова. По ее словам, более 20 тыс. добровольцев уже получили оба компонента вакцины в рамках испытаний.