В Турции задержаны журналисты НТВ

Репортер НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин утром 3 декабря сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула, говорится на сайте телеканала. Связь с ними оборвалась, однако в 21:00 мск Петрушко отправил сообщение: «Нас почему-то до сих пор держат».