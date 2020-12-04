В Турции задержаны журналисты НТВ
Репортер НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин утром 3 декабря сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула, говорится на сайте телеканала. Связь с ними оборвалась, однако в 21:00 мск Петрушко отправил сообщение: «Нас почему-то до сих пор держат».
В НТВ отметили, что Петрушко и Малышкин больше не выходили на связь и не отвечали на звонки и сообщения.
«Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан», — указано в сообщении.
На официальной странице министерства иностранных дел России говорится, что посольство России в Турции и Генконсульство РФ в Станбуле контактируют с турецкими властями и проясняют информацию о местонахождении журналистов.