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В Турции задержаны журналисты НТВ

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Репортер НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин утром 3 декабря сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула, говорится на сайте телеканала. Связь с ними оборвалась, однако в 21:00 мск Петрушко отправил сообщение: «Нас почему-то до сих пор держат». 

В НТВ отметили, что Петрушко и Малышкин больше не выходили на связь и не отвечали на звонки и сообщения.

«Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан», — указано в сообщении.

На официальной странице министерства иностранных дел России говорится, что посольство России в Турции и Генконсульство РФ в Станбуле контактируют с турецкими властями и проясняют информацию о местонахождении журналистов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных