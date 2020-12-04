Путин напомнил Грефу о главном предназначении «Сбера»

«Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан в 1841 г. Создатели банка тогда, конечно, не могли даже в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно. Но все-таки нужно не забывать, что "Сбер", хоть и экосистема, но это банк в первую очередь. Требования Центрального банка к финансовому учреждению должны соблюдаться», — сказал глава государства.