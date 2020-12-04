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Путин напомнил Грефу о главном предназначении «Сбера»

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Сбербанк в первую очередь является кредитной организацией и должен выполнять все требования Банка России, несмотря на масштабное развитие своей экосистемы, заявил главе «Сбера» Герману Грефу президент России Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

«Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан в 1841 г. Создатели банка тогда, конечно, не могли даже в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно. Но все-таки нужно не забывать, что "Сбер", хоть и экосистема, но это банк в первую очередь. Требования Центрального банка к финансовому учреждению должны соблюдаться», — сказал глава государства.

При этом Путин оценил разработки Сбербанка в сфере высоких технологий и преобразование кредитной организации в экосистему, предоставляющую гражданам разные услуги, включая такси, доставку продуктов и приобретение других товаров.

О преобразовании Сбербанка в технологическую компанию Греф сообщил в конце сентября в ходе презентации новых элементов и возможностей банковской экосистемы. Тогда банк представил ряд новых услуг и технологий, а также заявил о смене имени компании на «Сбер».

Ранее по теме: «Сбер» меняет банк на экосистему

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных