СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца в Москве
Следователи ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка) после падения грудного ребенка из окна жилого дома на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщается на сайте ведомства.
«По данным следствия, 4 декабря 2020 года на территории Троицкого и Новомосковского округа вблизи жилого дома обнаружено тело грудного ребёнка с травмами, характерными при падении с высоты», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, на момент происшествия в квартире, из окна которой упал ребенок, находились его мать и ее знакомая. Следователи считают, что преступление совершила последняя.
На данный момент СК выясняет детали произошедшего. Как сообщает ТАСС, женщина, подозреваемая в совершении преступления в отношении двухмесячного ребенка, задержана. Ее отправили на допрос.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что женщина выбросила ребенка с 13 этажа. Его тело нашли днем 4 декабря возле дома на улице Летчика Ульянина.