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СК возбудил дело после убийства семьи с ребенком в Волоколамске

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения фрагментов тел супружеской пары и их 16-летней дочери в сгоревшем доме на окраине СНТ «Малахит» в Волоколамске, а также обгоревшего автомобиля потерпевших.

«По факту убийства трех человек следственным отделом по г. Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.105 УК РФ)., — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад после того, как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье. Следователи устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к убийству.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, убийство носит спланированный характер. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных