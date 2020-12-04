СК возбудил дело после убийства семьи с ребенком в Волоколамске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения фрагментов тел супружеской пары и их 16-летней дочери в сгоревшем доме на окраине СНТ «Малахит» в Волоколамске, а также обгоревшего автомобиля потерпевших.
«По факту убийства трех человек следственным отделом по г. Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.105 УК РФ)., — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад после того, как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье. Следователи устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к убийству.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, убийство носит спланированный характер.