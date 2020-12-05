Путин рассказал о морально-этическом лидерстве России
Лучшие качества народа обеспечивали России морально-этическое лидерство на протяжении всей истории страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020».
«И всегда, на протяжении всей истории страны лучшие качества нашего народа обеспечивали России морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания. Много у нас на этот счёт лозунгов, поговорок, и все они отражают именно эту суть», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин пояснил, что с приходом пандемии коронавируса российское общество осознало свое единство, а взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь — это то, что стоит над политикой и объединяет всех.
В 2020 г. в волонтерских проектах приняли участие более 15 млн россиян, а тех, кто готов прийти на помощь ближнему, значительно больше, отметил президент.
«Потому что сердечная щедрость, великодушие и милосердие для нас – норма жизни. Это вообще у нас то, что никогда не отнять, это суть нашего характера, культуры и традиций», — добавил Путин.
За этот год в России стали сильнее ценить жизнь и с большей заботой относиться к окружающим. Такой крепкий нравственный фундамент позволит добиться много по части социального, технологического и экономического развития, заключил президент.