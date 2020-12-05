Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Путин рассказал о морально-этическом лидерстве России

Ведомости

Лучшие качества народа обеспечивали России морально-этическое лидерство на протяжении всей истории страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020».

«И всегда, на протяжении всей истории страны лучшие качества нашего народа обеспечивали России морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания. Много у нас на этот счёт лозунгов, поговорок, и все они отражают именно эту суть», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин пояснил, что с приходом пандемии коронавируса российское общество осознало свое единство, а взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь — это то, что стоит над политикой и объединяет всех.

В 2020 г. в волонтерских проектах приняли участие более 15 млн россиян, а тех, кто готов прийти на помощь ближнему, значительно больше, отметил президент.

«Потому что сердечная щедрость, великодушие и милосердие для нас – норма жизни. Это вообще у нас то, что никогда не отнять, это суть нашего характера, культуры и традиций», — добавил Путин.

За этот год в России стали сильнее ценить жизнь и с большей заботой относиться к окружающим. Такой крепкий нравственный фундамент позволит добиться много по части социального, технологического и экономического развития, заключил президент.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных