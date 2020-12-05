Путин рассказал о морально-этическом лидерстве России

«И всегда, на протяжении всей истории страны лучшие качества нашего народа обеспечивали России морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания. Много у нас на этот счёт лозунгов, поговорок, и все они отражают именно эту суть», — приводятся его слова на сайте Кремля.