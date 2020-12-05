Путин: Россия будет «прирастать» Арктикой

«Когда-то Ломоносов говорил о том, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующее десятилетие Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями. Но природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима», — заявил он.