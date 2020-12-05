Путин: Россия будет «прирастать» Арктикой
В следующее десятилетие Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями, заявил президент Владимир Путин на встрече с добровольцами в формате видеоконференции, передает ТАСС.
Путин отметил, что все происходящее на севере представляет особую ценность для России, в том числе важны и полезные ископаемые, которые понадобятся для развития страны в будущем.
«Когда-то Ломоносов говорил о том, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующее десятилетие Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями. Но природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима», — заявил он.
По словам президента, любая хозяйственная деятельность в Арктике должна подстраиваться под особенности этих территорий таким образом, чтобы экологический риск был минимизирован. Путин отметил, что в Арктике есть множество проблем, связанных с экологией, однако Россия намерена уделять этому необходимое внимание, в том числе и по линии Арктического совета.