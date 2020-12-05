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Путин: Россия будет «прирастать» Арктикой

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В следующее десятилетие Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями, заявил президент Владимир Путин на встрече с добровольцами в формате видеоконференции, передает ТАСС.

Путин отметил, что все происходящее на севере представляет особую ценность для России, в том числе важны и полезные ископаемые, которые понадобятся для развития страны в будущем.

«Когда-то Ломоносов говорил о том, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующее десятилетие Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями. Но природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима», — заявил он.

По словам президента, любая хозяйственная деятельность в Арктике должна подстраиваться под особенности этих территорий таким образом, чтобы экологический риск был минимизирован. Путин отметил, что в Арктике есть множество проблем, связанных с экологией, однако Россия намерена уделять этому необходимое внимание, в том числе и по линии Арктического совета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных