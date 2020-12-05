У берегов Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у берегов Турции в Средиземном море, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).
Подземные толчки произошли в 15:44 по местному времени на глубине 77,5 км и ощущались в Анталье. В министерстве окружающей среды и городского планирования сообщили о начале расследования по оценке возможного ущерба.
Губернатор Антальи Эрсин Языджы заявил, что информации о пострадавших и повреждениях имущества не поступало. Он также отметил, что жителям разрешили выходить на улицу, несмотря на комендантский час.
30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.
В результате землетрясения погибли 114 человек, еще 1035 получили ранения, 137 из них продолжают получать медицинскую помощь.