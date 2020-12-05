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У берегов Турции произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у берегов Турции в Средиземном море, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Подземные толчки произошли в 15:44 по местному времени на глубине 77,5 км и ощущались в Анталье. В министерстве окружающей среды и городского планирования сообщили о начале расследования по оценке возможного ущерба.

Губернатор Антальи Эрсин Языджы заявил, что информации о пострадавших и повреждениях имущества не поступало. Он также отметил, что жителям разрешили выходить на улицу, несмотря на комендантский час.

30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.

В результате землетрясения погибли 114 человек, еще 1035 получили ранения, 137 из них продолжают получать медицинскую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных