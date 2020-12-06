Правительство направит более 500 млн рублей на новые школы в Казани и Челябинске

В правительстве отметили, что в июле 2020 г. на строительство школ в новых жилых районах было выделено свыше 6 млрд руб. Средства были направлены в более 20 регионов, в том числе в Якутию, Хакасию, Крым, Воронежскую, Липецкую и Нижегородскую области и др.