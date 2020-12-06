Правительство направит более 500 млн рублей на новые школы в Казани и Челябинске
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 500 млн руб. на строительство новых школ в Казани и Челябинске, сообщается на сайте правительства.
«Финансирование получат два региона. Более 493 млн руб. поступят в Татарстан и 60 млн руб. – в Челябинскую область. На эти деньги будут построены школы рядом с новыми жилыми комплексами», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что в июле 2020 г. на строительство школ в новых жилых районах было выделено свыше 6 млрд руб. Средства были направлены в более 20 регионов, в том числе в Якутию, Хакасию, Крым, Воронежскую, Липецкую и Нижегородскую области и др.
Финансирование выделяется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».