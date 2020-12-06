В Самарской области завели дело после гибели двух человек при падении крана в Волгу
В Сызрани следователи возбудили уголовное дело после падения гусеничного крана в Волгу, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте управления СК по Самарской области.
«По версии следствия, сегодня примерно в 8:15 в районе села Климовка муниципального района Шигонский Самарской области с технологического моста через реку Волга упал гусеничный кран. В результате происшествия двое мужчин, 1967 и 1981 г. р. погибли», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что еще трое человек пострадали, двоим оказывается медицинская помощь. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте происшествия работают следователи.
Как отмечает ТАСС, поиск погибших запланирован на понедельник, в ликвидации последствий инцидента участвуют 26 человек и 12 единиц техники.