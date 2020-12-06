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В Самарской области завели дело после гибели двух человек при падении крана в Волгу

Ведомости

В Сызрани следователи возбудили уголовное дело после падения гусеничного крана в Волгу, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте управления СК по Самарской области.

«По версии следствия, сегодня примерно в 8:15 в районе села Климовка муниципального района Шигонский Самарской области с технологического моста через реку Волга упал гусеничный кран. В результате происшествия двое мужчин, 1967 и 1981 г. р. погибли», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что еще трое человек пострадали, двоим оказывается медицинская помощь. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте происшествия работают следователи.

Как отмечает ТАСС, поиск погибших запланирован на понедельник, в ликвидации последствий инцидента участвуют 26 человек и 12 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных