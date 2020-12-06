В Самарской области завели дело после гибели двух человек при падении крана в Волгу

В ведомстве пояснили, что еще трое человек пострадали, двоим оказывается медицинская помощь. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте происшествия работают следователи.