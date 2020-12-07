Губернатор Амурской области заразился коронавирусом
Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.
«Должен вам сообщить — у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно», — написал он.
В Амурской области, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 6 декабря, с момента начала эпидемии заболели 12,2 тыс. жителей. 10,3 тыс. из них выздоровели, 98 человек умерли. Работодателям области рекомендовано перевести часть сотрудников на удаленную работу.
В России более 20 глав регионов заразились коронавирусом. 3 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. 5 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на самоизоляцию. Позже о болезни сообщили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава Владимирской области Владимир Сипягин.