Губернатор Амурской области заразился коронавирусом

В Амурской области, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 6 декабря, с момента начала эпидемии заболели 12,2 тыс. жителей. 10,3 тыс. из них выздоровели, 98 человек умерли. Работодателям области рекомендовано перевести часть сотрудников на удаленную работу.