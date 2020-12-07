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Губернатор Амурской области заразился коронавирусом

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Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

«Должен вам сообщить — у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно», — написал он.

В Амурской области, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 6 декабря, с момента начала эпидемии заболели 12,2 тыс. жителей. 10,3 тыс. из них выздоровели, 98 человек умерли. Работодателям области рекомендовано перевести часть сотрудников на удаленную работу.

В России более 20 глав регионов заразились коронавирусом. 3 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. 5 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на самоизоляцию. Позже о болезни сообщили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава Владимирской области Владимир Сипягин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных