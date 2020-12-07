В Подмосковье записаться на вакцинацию от коронавируса можно с 15 декабря

По данным Минздрава, в Московскую область поставлено 7044 дозы вакцины от коронавируса. Вакцинацию прошли, по данным на 6 декабря, 5494 человека из приоритетных групп — медработники, учителя и работники ЖКХ. Стригункова добавила, что с 8 декабря жители региона смогут записываться на ИФА-тестирование на коронавирус. Тест показывает количество антител к коронавирусу в крови человека.