В Подмосковье записаться на вакцинацию от коронавируса можно с 15 декабря
Жители Московской области смогут самостоятельно записываться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе совещания правительства. Трансляцию совещания вел телеканал «360».
Министр отметила, что к 15 декабря будут открыты 92 кабинета для вакцинации от коронавируса, уже готовы 85 кабинетов.
По данным Минздрава, в Московскую область поставлено 7044 дозы вакцины от коронавируса. Вакцинацию прошли, по данным на 6 декабря, 5494 человека из приоритетных групп — медработники, учителя и работники ЖКХ. Стригункова добавила, что с 8 декабря жители региона смогут записываться на ИФА-тестирование на коронавирус. Тест показывает количество антител к коронавирусу в крови человека.
5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса. Первыми смогут сделать прививки работники сфер здравоохранения и образования и сферы социального обслуживания.
«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.