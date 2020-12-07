В Кремле прокомментировали сообщения о провале плана импортозамещения
Программа импортозамещения продуктов в России успешна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают «РИА Новости».
«Программа успешна», – сказал Песков, отметив, что ни одна страна не осуществляет стопроцентное импортозамещение. По его словам, российская пищевая промышленность полностью удовлетворяет потребности людей. «Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло», — сказал Песков.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА) сообщила, что Россия не смогла заместить импорт основных категорий продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 г. Импорт молочной продукции к концу 2020 г. сократился на 20% вместо 30%, плодоовощной продукции – на 11% вместо 20%, овощей – на 27% вместо 70,3%.
В пресс-службе Минсельхоза позже сообщили, что пороговые значения доктрины продовольственной безопасности в 2020 г. будут превышены, в частности, по зерну – около 163,6% против заявленных 95%, мясу – 100,4% (85%), растительному маслу – 190,1% (90%), сахару – 100% (90%), рыбе и рыбной продукции – 143,4% (85%), картофелю – 95,6% (95%). В министерстве подчеркнули, что с 2012 года удалось значительно снизить импорт основных видов продовольствия при одновременном увеличении поставок российской продукции на зарубежные рынки.
Президент России Владимир Путин запретил ввозить в страну овощи, фрукты, молочные, мясные продукты из США, Канады, Евросоюза и некоторых других стран в августе 2014 г. в качестве ответа на экономические санкции.