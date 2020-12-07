В Кремле прокомментировали сообщения о провале плана импортозамещения

«Программа успешна», – сказал Песков, отметив, что ни одна страна не осуществляет стопроцентное импортозамещение. По его словам, российская пищевая промышленность полностью удовлетворяет потребности людей. «Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло», — сказал Песков.