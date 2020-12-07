Аналитики заявили о провале плана импортозамещения продуктов в России

Ранее до 40% импортной рыбы поставляла в Россию Норвегия, теперь 20% и 16% рыбной продукции поступает в Россию с Чили и Фарерских островов. При этом поставки норвежской рыбы в Чили одновременно выросли втрое, отмечает издание. Эквадор поставляет в Россию 22% фруктов, в семь раз увеличив их закупки в Европе. Китай увеличил долю экспорта овощей в Россию с 8% до 21% и одновременно втрое увеличил их закупки в Евросоюзе. По мнению НРА, эти страны частично реэкспортируют в Россию подсанкционную продукцию.