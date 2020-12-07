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Аналитики заявили о провале плана импортозамещения продуктов в России

Ведомости

Россия не смогла заместить импорт основных категорий продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

За восемь лет после принятия стратегии импортозамещения удалось существенно —на 65% – сократить только поставки мяса – на 2,8 п. п. меньше, чем заложено в стратегии. Импорт молочной продукции к концу 2020 г. сократился на 20% вместо 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо 20%, овощей – на 27% вместо 70,3%, что связано с климатическими особенностями России, отметила старший аналитик НРА Мария Сулима.

На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, подчеркивает издание. Например, доля ввозимой из Белоруссии молочной продукции выросла с 39% в 2013 г. до 79% в 2020 г., мяса – с 12% до 29%. Однако в некоторых случаях, по мнению экспертов, речь идет не о замещении, а о реэкспорте продуктов.

Ранее до 40% импортной рыбы поставляла в Россию Норвегия, теперь 20% и 16% рыбной продукции поступает в Россию с Чили и Фарерских островов. При этом поставки норвежской рыбы в Чили одновременно выросли втрое, отмечает издание. Эквадор поставляет в Россию 22% фруктов, в семь раз увеличив их закупки в Европе. Китай увеличил долю экспорта овощей в Россию с 8% до 21% и одновременно втрое увеличил их закупки в Евросоюзе. По мнению НРА, эти страны частично реэкспортируют в Россию подсанкционную продукцию.

Президент России Владимир Путин запретил ввозить в страну овощи, фрукты, молочные, мясные продукты из США, Канады, Евросоюза и некоторых других стран в августе 2014 г. в качестве ответа на экономические санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных