Аналитики заявили о провале плана импортозамещения продуктов в России
Россия не смогла заместить импорт основных категорий продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).
За восемь лет после принятия стратегии импортозамещения удалось существенно —на 65% – сократить только поставки мяса – на 2,8 п. п. меньше, чем заложено в стратегии. Импорт молочной продукции к концу 2020 г. сократился на 20% вместо 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо 20%, овощей – на 27% вместо 70,3%, что связано с климатическими особенностями России, отметила старший аналитик НРА Мария Сулима.
На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, подчеркивает издание. Например, доля ввозимой из Белоруссии молочной продукции выросла с 39% в 2013 г. до 79% в 2020 г., мяса – с 12% до 29%. Однако в некоторых случаях, по мнению экспертов, речь идет не о замещении, а о реэкспорте продуктов.
Ранее до 40% импортной рыбы поставляла в Россию Норвегия, теперь 20% и 16% рыбной продукции поступает в Россию с Чили и Фарерских островов. При этом поставки норвежской рыбы в Чили одновременно выросли втрое, отмечает издание. Эквадор поставляет в Россию 22% фруктов, в семь раз увеличив их закупки в Европе. Китай увеличил долю экспорта овощей в Россию с 8% до 21% и одновременно втрое увеличил их закупки в Евросоюзе. По мнению НРА, эти страны частично реэкспортируют в Россию подсанкционную продукцию.
Президент России Владимир Путин запретил ввозить в страну овощи, фрукты, молочные, мясные продукты из США, Канады, Евросоюза и некоторых других стран в августе 2014 г. в качестве ответа на экономические санкции.