Попова назвала количество привившихся от гриппа граждан
В России от гриппа привились более 50% граждан — 72,5 млн человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
«На сегодняшний день привито уже 50% совокупного населения Российской Федерации — это 72,5 млн человек», — цитирует «РИА Новости» Попову.
По ее словам, работа по противодействию распространению других респираторных инфекций продолжается. За прошедшую неделю количество субъектов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ уменьшилось с 47 до 42, отметила глава ведомства.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки коронавирус выявили у 28 142 человек. Общее число жителей, которые заболели COVID-19, достигло 2 488 912. Из них 1 956 588 пациентов выздоровели, 488 727 человек продолжают лечение.