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Попова назвала количество привившихся от гриппа граждан

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В России от гриппа привились более 50% граждан — 72,5 млн человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«На сегодняшний день привито уже 50% совокупного населения Российской Федерации — это 72,5 млн человек», — цитирует «РИА Новости» Попову.

По ее словам, работа по противодействию распространению других респираторных инфекций продолжается. За прошедшую неделю количество субъектов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ уменьшилось с 47 до 42, отметила глава ведомства.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки коронавирус выявили у 28 142 человек. Общее число жителей, которые заболели COVID-19, достигло 2 488 912. Из них 1 956 588 пациентов выздоровели, 488 727 человек продолжают лечение.

Ранее по теме: В России зарегистрировали 28 142 новых случая коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных