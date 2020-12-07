На Украине зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа
Украина сообщила Всемирной организации по охране здоровья животных о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на своей территории, передает «РИА Новости» со ссылкой на организацию. Сведения были переданы в ведомство 5 декабря.
По данным агентства, вспышка произошла на частном подворье в Николаевской области. В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины уточнили, что в селе Кандыбино Новоодесского района заразились и умерли 10 особей домашней птицы. Причиной их болезни стал серотип вируса гриппа H5N1.
Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. Как сообщал ТАСС, 2 декабря такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула.