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Умер работавший с Тарковским режиссер Александр Гордон

Ведомости

Режиссер, член Союза кинематографистов России Александр Гордон умер в возрасте 88 лет, сообщается на сайте союза.

«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича», — говорится в сообщении.

Гордон окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1960 г. Он работал на киностудиях «Молдова-фильм», «Мосфильм» режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа. Совместно с Андреем Тарковским снял игровые фильмы «Убийцы», «Сегодня увольнения не будет», «Ностальгия» и «Жертвоприношение» (в последних двух был режиссером дубляжа).

Среди снятых им картин также — «Сергей Лазо», «Кража», «Схватка в пурге», «Сцены из семейной жизни», «Человек, который закрыл город», «Двойной обгон», «Выкуп», «Футболист».

Он также является автором нескольких книг — «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском», «Венгерская летающая рюмка», «Тучерез, или Невероятное вероятно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных