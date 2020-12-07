Умер работавший с Тарковским режиссер Александр Гордон

Гордон окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1960 г. Он работал на киностудиях «Молдова-фильм», «Мосфильм» режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа. Совместно с Андреем Тарковским снял игровые фильмы «Убийцы», «Сегодня увольнения не будет», «Ностальгия» и «Жертвоприношение» (в последних двух был режиссером дубляжа).