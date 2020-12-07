Умер работавший с Тарковским режиссер Александр Гордон
Режиссер, член Союза кинематографистов России Александр Гордон умер в возрасте 88 лет, сообщается на сайте союза.
«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича», — говорится в сообщении.
Гордон окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1960 г. Он работал на киностудиях «Молдова-фильм», «Мосфильм» режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа. Совместно с Андреем Тарковским снял игровые фильмы «Убийцы», «Сегодня увольнения не будет», «Ностальгия» и «Жертвоприношение» (в последних двух был режиссером дубляжа).
Среди снятых им картин также — «Сергей Лазо», «Кража», «Схватка в пурге», «Сцены из семейной жизни», «Человек, который закрыл город», «Двойной обгон», «Выкуп», «Футболист».
Он также является автором нескольких книг — «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском», «Венгерская летающая рюмка», «Тучерез, или Невероятное вероятно».