Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал административный арест политолога Валерия Соловья на 10 суток за организацию несогласованного массового публичного мероприятия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Валерия Соловья, которому вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, политолог организовал публичное мероприятие 5 декабря у дома 35 по Невскому проспекту, недалеко от станции метро «Гостиный Двор». Отмечается, что оно было организовано без подачи уведомления. По мнению суда, это могло повлечь «нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной безопасности».
В частности, речь идет о нарушении функционирования объекта жизнеобеспечения и создании помехи движения пешеходов, а также доступа к объекту транспортной инфраструктуры.