Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие

Как пояснили в пресс-службе, политолог организовал публичное мероприятие 5 декабря у дома 35 по Невскому проспекту, недалеко от станции метро «Гостиный Двор». Отмечается, что оно было организовано без подачи уведомления. По мнению суда, это могло повлечь «нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной безопасности».