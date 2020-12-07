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Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие

Ведомости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал административный арест политолога Валерия Соловья на 10 суток за организацию несогласованного массового публичного мероприятия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Валерия Соловья, которому вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, политолог организовал публичное мероприятие 5 декабря у дома 35 по Невскому проспекту, недалеко от станции метро «Гостиный Двор». Отмечается, что оно было организовано без подачи уведомления. По мнению суда, это могло повлечь «нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной безопасности».

В частности, речь идет о нарушении функционирования объекта жизнеобеспечения и создании помехи движения пешеходов, а также доступа к объекту транспортной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных