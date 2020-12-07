Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Актриса Рената Литвинова сообщила, что заразилась новой коронавирусной инфекцией.
«Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой — как важно беречь друг друга — я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», — написала она в Instagram.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мосфильм, Литвинова работала над проектом серии видеоинтервью, в которых артисты рассказывали, как они переживают пандемию. Среди артистов — Валентина Талызина, Василий Бочкарев, Эммануил Виторган, Лариса Лужина и Тамара Семина.