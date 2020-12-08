Итальянский врач заявил о последствиях коронавируса у трети переболевших

По словам врача, другая группа состоит из пациентов, которые перенесли коронавирус в более легкой форме. Сроки восстановления после коронавируса часто зависят от возраста пациентов, отметил Скотти. Он добавил, что у этой категории пациентов также встречаются последствия COVID-19, в том числе слабость и психологические проблемы.