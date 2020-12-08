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Итальянский врач заявил о последствиях коронавируса у трети переболевших

Ведомости

Около трети переболевших COVID-19 испытывают различные последствия после выздоровления, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генсекретаря Федерации врачей общей практики (Fimmg) в Италии Сильвестро Скотти.

Врач отметил, что пациентов, перенесших коронавирус, нужно разделить на две группы. «Одни перенесли тяжелые поражение дыхательных органов и попали в больницу, где были подвергнуты серьезной терапии вплоть до интубации. Им необходима амбулаторная реабилитация, восстановление респираторных функций», — рассказал Скотти.

По словам врача, другая группа состоит из пациентов, которые перенесли коронавирус в более легкой форме. Сроки восстановления после коронавируса часто зависят от возраста пациентов, отметил Скотти. Он добавил, что у этой категории пациентов также встречаются последствия COVID-19, в том числе слабость и психологические проблемы.

Генсекретарь Федерации врачей рассказал, что постепенно врачи узнают о влиянии коронавируса не только на легкие, но и на мозг, печень, почки и сердце. В будущем у пациентов могут возникнуть осложнения, связанные с этими органами. Скотти отметил, что 15% переболевших нуждаются в длительном наблюдении за испытываемыми синдромами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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