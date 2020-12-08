Итальянский врач заявил о последствиях коронавируса у трети переболевших
Около трети переболевших COVID-19 испытывают различные последствия после выздоровления, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генсекретаря Федерации врачей общей практики (Fimmg) в Италии Сильвестро Скотти.
Врач отметил, что пациентов, перенесших коронавирус, нужно разделить на две группы. «Одни перенесли тяжелые поражение дыхательных органов и попали в больницу, где были подвергнуты серьезной терапии вплоть до интубации. Им необходима амбулаторная реабилитация, восстановление респираторных функций», — рассказал Скотти.
По словам врача, другая группа состоит из пациентов, которые перенесли коронавирус в более легкой форме. Сроки восстановления после коронавируса часто зависят от возраста пациентов, отметил Скотти. Он добавил, что у этой категории пациентов также встречаются последствия COVID-19, в том числе слабость и психологические проблемы.
Генсекретарь Федерации врачей рассказал, что постепенно врачи узнают о влиянии коронавируса не только на легкие, но и на мозг, печень, почки и сердце. В будущем у пациентов могут возникнуть осложнения, связанные с этими органами. Скотти отметил, что 15% переболевших нуждаются в длительном наблюдении за испытываемыми синдромами.