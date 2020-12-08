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Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости подтверждать информацию о вакцинах

Ведомости

Роскомнадзор предупредил СМИ и социальные сети о недопустимости публикации неподтвержденной информации о вакцинации от коронавируса.

«В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19», — сообщили в ведомстве.

Публикация недостоверной информации «способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции», подчеркнули в Роскомнадзоре. Это может привести к росту заболеваемости и создает угрозу жизни и здоровью людей.

В Роскомнадзоре также напомнили об обязанности СМИ проверять достоверность публикуемых сведений и недопустимости распространения фейков.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса в ближайшее время. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию препаратом «Спутник V» групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.

Первая в мире вакцина от коронавируса — «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных