Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости подтверждать информацию о вакцинах

2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса в ближайшее время. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию препаратом «Спутник V» групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.