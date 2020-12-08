Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости подтверждать информацию о вакцинах
Роскомнадзор предупредил СМИ и социальные сети о недопустимости публикации неподтвержденной информации о вакцинации от коронавируса.
«В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19», — сообщили в ведомстве.
Публикация недостоверной информации «способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции», подчеркнули в Роскомнадзоре. Это может привести к росту заболеваемости и создает угрозу жизни и здоровью людей.
В Роскомнадзоре также напомнили об обязанности СМИ проверять достоверность публикуемых сведений и недопустимости распространения фейков.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса в ближайшее время. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию препаратом «Спутник V» групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.
Первая в мире вакцина от коронавируса — «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.