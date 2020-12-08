СК выявил хищение 180 млн рублей при строительстве «Газпром Арены»
Согласно данным ведомства, компания, которая занималась установкой на стадионе системы видеонаблюдения, в качестве субподрядчика привлекла ООО «Группа компаний «Охрана»», ее учредителем является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща. Злоумышленники заказали оборудование в Германии, после чего совершили ряд фиктивных сделок через знакомых посредников.
«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже», — сказал Бастрыкин. «В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», — добавил глава ведомства.
В 2013 г. правоохранительные органы выяснили, что один из субподрядчиков строительства, который изготавливал сваи для стадиона, завысил стоимость своей работы на 500 млн руб. В 2016 г. был задержан куратор стройки — бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, которому вменяют мошенничество и взятки.