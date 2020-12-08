СК выявил хищение 180 млн рублей при строительстве «Газпром Арены»

«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже», — сказал Бастрыкин. «В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», — добавил глава ведомства.