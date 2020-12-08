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СК выявил хищение 180 млн рублей при строительстве «Газпром Арены»

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Следственный комитет России выявил хищение порядка 180 млн руб. при поставках систем видеонаблюдения в ходе строительства футбольного стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя СК Александра Бастрыкина.

Согласно данным ведомства, компания, которая занималась установкой на стадионе системы видеонаблюдения, в качестве субподрядчика привлекла ООО «Группа компаний «Охрана»», ее учредителем является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща. Злоумышленники заказали оборудование в Германии, после чего совершили ряд фиктивных сделок через знакомых посредников.

«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже», — сказал Бастрыкин. «В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», — добавил глава ведомства.

«Газпром Арена» строилась на протяжении 10 лет и открылась в 2017 г. Стадион на Крестовском острове является домашней ареной футбольного клуба «Зенит» и вмещает 68 тыс. зрителей, он обладает раздвижной крышей диаметром 286 м и выдвижным полем. На арене прошли семь матчей чемпионата мира по футболу.

В 2013 г. правоохранительные органы выяснили, что один из субподрядчиков строительства, который изготавливал сваи для стадиона, завысил стоимость своей работы на 500 млн руб. В 2016 г. был задержан куратор стройки — бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, которому вменяют мошенничество и взятки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных