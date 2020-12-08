Utair возобновит полеты в Милан
Компания Utair возобновит полеты в Милан, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Полеты будут выполняться из Москвы по четвергам.
«Utair постепенно восстанавливает полеты по международным направлениям и в декабре будет выполнять рейсы из Москвы в Милан по четвергам», — говорится в сообщении. Полеты запланированы на 17, 24 и 31 декабря. Вылет из Москвы в 10:25, из Милана – в 13:00.
«Авиакомпания получила необходимые разрешения от авиационных властей и итальянской стороны и открыла продажу на декабрьские рейсы», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Ранее «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу (Франция), Ларнаку (Кипр), Афины (Греция) и Тегеран (Иран). Лоукостер «Победа» сообщил о возобновлении рейсов в Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Тиват (Черногория), Ларнаку (Кипр), Берлин и Кельн (Германия). Кроме того, S7 Airlines сообщала, что с 13 по 15 ноября откроет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию и Италию для российских и иностранных граждан, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений.
Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселону, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубай, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города.