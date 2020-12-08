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Utair возобновит полеты в Милан

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Компания Utair возобновит полеты в Милан, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Полеты будут выполняться из Москвы по четвергам.

«Utair постепенно восстанавливает полеты по международным направлениям и в декабре будет выполнять рейсы из Москвы в Милан по четвергам», — говорится в сообщении. Полеты запланированы на 17, 24 и 31 декабря. Вылет из Москвы в 10:25, из Милана – в 13:00.

«Авиакомпания получила необходимые разрешения от авиационных властей и итальянской стороны и открыла продажу на декабрьские рейсы», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу (Франция), Ларнаку (Кипр), Афины (Греция) и Тегеран (Иран). Лоукостер «Победа» сообщил о возобновлении рейсов в Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Тиват (Черногория), Ларнаку (Кипр), Берлин и Кельн (Германия). Кроме того, S7 Airlines сообщала, что с 13 по 15 ноября откроет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию и Италию для российских и иностранных граждан, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений. 

Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселону, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубай, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных