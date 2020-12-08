Доля готовых пригласить домой Деда Мороза упала почти в два раза
В этом году в связи с пандемией коронавируса пригласить домой Деда Мороза и Снегурочку готовы 18% жителей России, тогда как в 2019 г. этот показатель был на уровне 32%, следует из данных исследования «Авито Услуги», в котором приняли участие около 10 000 человек (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Больше половины опрошенных заявили, что в этом году просто оставят подарки детям под елкой. Около 20% семей попросят исполнить роль Деда Мороза кого-то из родственников. Еще 7% граждан организуют для детей видеозвонки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
По данным аналитиков, предложение подобных онлайн-услуг в 2020 г. выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым, а спрос — на 80%. Подобная услуга в среднем стоит 1000 руб. Оффлайн — в среднем по России столько же, в крупных городах и в Москве — 1500-2000 руб.
В целом по стране спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в 2020 г. упал на 10%.
«Количество предложений Дедов Морозов и Снегурочек увеличилось на 4% по сравнению с началом декабря 2019 года. А вот спрос на эти услуги в целом по стране снизился на 10%, что связано не только со стремлением родителей сократить количество контактов, но и с отменой или переводом в онлайн традиционных корпоративных праздников для детей», — рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.
Аналитики добавили, что 38% граждан равнодушны к домашнему чтению стихов у елки и не зовут домой Деда Мороза. Эта доля не изменилась с прошлого года. Чаще всего такой позиции придерживаются родители в возрасте 25-34 лет, отметили эксперты.