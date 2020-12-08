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Доля готовых пригласить домой Деда Мороза упала почти в два раза

Ведомости

В этом году в связи с пандемией коронавируса пригласить домой Деда Мороза и Снегурочку готовы 18% жителей России, тогда как в 2019 г. этот показатель был на уровне 32%, следует из данных исследования «Авито Услуги», в котором приняли участие около 10 000 человек (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Больше половины опрошенных заявили, что в этом году просто оставят подарки детям под елкой. Около 20% семей попросят исполнить роль Деда Мороза кого-то из родственников. Еще 7% граждан организуют для детей видеозвонки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

По данным аналитиков, предложение подобных онлайн-услуг в 2020 г. выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым, а спрос — на 80%. Подобная услуга в среднем стоит 1000 руб. Оффлайн — в среднем по России столько же, в крупных городах и в Москве — 1500-2000 руб.

В целом по стране спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в 2020 г. упал на 10%. 

«Количество предложений Дедов Морозов и Снегурочек увеличилось на 4% по сравнению с началом декабря 2019 года. А вот спрос на эти услуги в целом по стране снизился на 10%, что связано не только со стремлением родителей сократить количество контактов, но и с отменой или переводом в онлайн традиционных корпоративных праздников для детей», — рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Аналитики добавили, что 38% граждан равнодушны к домашнему чтению стихов у елки и не зовут домой Деда Мороза. Эта доля не изменилась с прошлого года. Чаще всего такой позиции придерживаются родители в возрасте 25-34 лет, отметили эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных