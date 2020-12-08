Доля готовых пригласить домой Деда Мороза упала почти в два раза

«Количество предложений Дедов Морозов и Снегурочек увеличилось на 4% по сравнению с началом декабря 2019 года. А вот спрос на эти услуги в целом по стране снизился на 10%, что связано не только со стремлением родителей сократить количество контактов, но и с отменой или переводом в онлайн традиционных корпоративных праздников для детей», — рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.