Умер последний министр обороны СССР
Последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.
«К сожалению, да, Евгений Иванович Шапошников скончался», — сказал Дерябин, не уточнив причину смерти. При этом источник в медицинских кругах рассказал агентству, что Шапошников умер после заражения коронавирусом.
Как передают «РИА Новости», похороны Шапошникова пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.
Шапошников — советский и российский военачальник, занимал должность министра обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года, в том же году получил звание маршала авиации.