Набиуллина вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Она стала единственной россиянкой в этом списке третий год подряд.
В списке Набиуллина заняла 57 место, тогда как годом ранее была на 53. При этом в 2018 г. глава ЦБ РФ занимала 49 строчку.
Forbes отметил, что Набиуллина стала первой женщиной, которая возглавила Центральный банк государства, входящего в G8. «Она считает, что сохранение плавающего обменного курса и резервирование излишков от продажи углеводородов снизило зависимость России от нефти», — отметил журнал.
Возглавила рейтинг канцлер Германии Ангела Меркель. На втором месте оказалась председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Позиции обеих не изменились с прошлого года.
Кроме того, в топ-100 впервые попала Камала Харрис, которая может стать первой женщиной вице-президентом в истории США, если главой государства будет Джо Байден. Она заняла сразу третью позицию в рейтинге. Годом ранее на этом месте находилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В обновленном списке она спустилась на седьмую позицию.
На четвертом месте топа, как и в 2019 г., оказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В пятерку лидеров вошла также жена создателя Microsoft Билла Гейтса, филантроп Мелинда Гейтс. В прошлом году эту строчку занимала президент американской автомобильной корпорации General Motors Мэри Барра. Теперь она на шестом месте.