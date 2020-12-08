Набиуллина вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Кроме того, в топ-100 впервые попала Камала Харрис, которая может стать первой женщиной вице-президентом в истории США, если главой государства будет Джо Байден. Она заняла сразу третью позицию в рейтинге. Годом ранее на этом месте находилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В обновленном списке она спустилась на седьмую позицию.