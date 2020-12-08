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Набиуллина вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Она стала единственной россиянкой в этом списке третий год подряд.

В списке Набиуллина заняла 57 место, тогда как годом ранее была на 53. При этом в 2018 г. глава ЦБ РФ занимала 49 строчку. 

Forbes отметил, что Набиуллина стала первой женщиной, которая возглавила Центральный банк государства, входящего в G8. «Она считает, что сохранение плавающего обменного курса и резервирование излишков от продажи углеводородов снизило зависимость России от нефти», — отметил журнал.

Возглавила рейтинг канцлер Германии Ангела Меркель. На втором месте оказалась председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Позиции обеих не изменились с прошлого года.

Кроме того, в топ-100 впервые попала Камала Харрис, которая может стать первой женщиной вице-президентом в истории США, если главой государства будет Джо Байден. Она заняла сразу третью позицию в рейтинге. Годом ранее на этом месте находилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В обновленном списке она спустилась на седьмую позицию.

На четвертом месте топа, как и в 2019 г., оказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В пятерку лидеров вошла также жена создателя Microsoft Билла Гейтса, филантроп Мелинда Гейтс. В прошлом году эту строчку занимала президент американской автомобильной корпорации General Motors Мэри Барра. Теперь она на шестом месте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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