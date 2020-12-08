Госдума отправила на доработку законопроект о беби-боксах
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предоставляющий субъектам право самостоятельно регулировать установку беби-боксов. Инициативу доработают в следующем году и снова направят на рассмотрение нижней палате, передает ТАСС.
Законопроект был внесен в Госдуму в 2017 г. группой депутатов во главе с зампредом профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной и членом Совфеда Еленой Афанасьевой.
Законопроект предлагает предоставить регионам право принимать решение об установке беби-боксов. Согласно документу, беби-боксы — специально оборудованные места, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка.
Предусматривается, что их устанавливают «в медицинских организациях, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных».